Йевтич и Тарасов выйдут в стартовом составе «Рубина» на матч со «Слованом»
11:18
Стал известен стартовый состав «Рубина» на контрольный матч против «Слована».
Впервые в составе выйдет полузащитник Дарко Йевтич, который перешел в казанский клуб 22 января.
Стартовый состав: Ив. Коновалов, Данченко, Тарасов, Старфельт, Степанов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Йевтич, Марков.
?? Наш состав на матч «Рубин» ? «Слован»! #РубиновыеСборы | #РубинС pic.twitter.com/FH2SlzKVMH— «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2020
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