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Йевтич и Тарасов выйдут в стартовом составе «Рубина» на матч со «Слованом»

11:18
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Стал известен стартовый состав «Рубина» на контрольный матч против «Слована».

Впервые в составе выйдет полузащитник Дарко Йевтич, который перешел в казанский клуб 22 января.

Стартовый состав: Ив. Коновалов, Данченко, Тарасов, Старфельт, Степанов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Йевтич, Марков.

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