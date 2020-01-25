Йевтич и Тарасов выйдут в стартовом составе «Рубина» на матч со «Слованом»

Стал известен стартовый состав «Рубина» на контрольный матч против «Слована».

Впервые в составе выйдет полузащитник Дарко Йевтич, который перешел в казанский клуб 22 января.

Стартовый состав: Ив. Коновалов, Данченко, Тарасов, Старфельт, Степанов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Йевтич, Марков.