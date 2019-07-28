Яка Бийол: "ВАР сегодня был за нас"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России. Единственный гол был забит с пенальти, назначенного после просмотра видеоповтора судьями.

– Какие впечатления от матча?

– Игра была очень тяжелая. Мы хорошо провели первый тайм, забили мяч. ВАР сегодня был за нас. Во втором тайме "Локомотив" играл чуть лучше, хотел отыграться. Но победа оказалась за нами.

– Концовка матча получилась тяжелой для обороны ЦСКА. Согласны?

– Конечно. Всегда, когда ведешь в счете 1:0, тяжело его удержать. Нужно оберегать этот гол на последних минутах. Физически тоже было тяжело, поэтому мы рады, что выдержали и победили. Очень устали сегодня. (Елена Григорьевская)