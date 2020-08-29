Форвард «Спартака» Александр Соболев — высказался о назначении пенальти в матче 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Ротора» (1:0).

— Если брать этот момент, то когда пошла подача, у меня даже не было мысли падать. Не знаю как, но мне ноги заплели. А я не смог убежать. Меня сбили. Я не симулировал. 100 процентов. Просто сбили меня, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

«Это не пенальти». Известный арбитр — об 11-метровом «Спартака» после падения Соболева