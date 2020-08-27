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«Это не пенальти». Известный арбитр — об 11-метровом «Спартака» после падения Соболева

16:45
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ротора» в матче 5-го тура со «Спартаком» (0:1).

На 53-й минуте в ворота волгоградской команды главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил 11-метровый удар за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.

«Падение Соболева — это не 11-метровый удар. На Соболева просто положили ручки и все. Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно в таких моментах падать, а мне нельзя»? И упал. Прокатило. Сухой поставил пенальти. Повторюсь: для меня это не 11-метровый удар», — написал в Twitter Федотов.

Ротор — Спартак

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