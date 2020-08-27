Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ротора» в матче 5-го тура со «Спартаком» (0:1).

На 53-й минуте в ворота волгоградской команды главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил 11-метровый удар за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.

«Падение Соболева — это не 11-метровый удар. На Соболева просто положили ручки и все. Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно в таких моментах падать, а мне нельзя»? И упал. Прокатило. Сухой поставил пенальти. Повторюсь: для меня это не 11-метровый удар», — написал в Twitter Федотов.