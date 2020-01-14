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«Я настроен как никогда и готов идти дальше». Тарасов воодушевлен тренировками в составе «Рубина»

19:52
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своем официальном Instagram опубликовал пост, в котором поделился эмоциями от тренировок в общей группе казанской команды.

— Самое сложное для футболистов — это время сборов (тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, две недели без родных), — написал Тарасов. — Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой. Я ждал этого времени, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше.

Тарасов поехал на сборы с «Рубином» без заключенного соглашения. По их итогам будет принято решение, продолжит ли он карьеру в казанской команде. Его последним клубом был «Локомотив», который он покинул летом 2019 года в связи с окончанием контракта.

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