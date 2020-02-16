Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.

— В Дохе вы тренировались дважды в день. Как справляетесь с тяжелыми сборами?

— Подготовка очень важна. Возможно, это главный период всего сезона. Да, тяжело. Но нужно максимально выкладываться, хорошо спать и есть, каждая деталь важна. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.