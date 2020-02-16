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«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы

13:30
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.

— В Дохе вы тренировались дважды в день. Как справляетесь с тяжелыми сборами?

— Подготовка очень важна. Возможно, это главный период всего сезона. Да, тяжело. Но нужно максимально выкладываться, хорошо спать и есть, каждая деталь важна. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/

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