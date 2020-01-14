«Выходим из зимней спячки». ЦСКА вылетел на сбор в Испанию
09:02
Футболисты ЦСКА отправились на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию, сообщил Twitter клуба.
Сбор пройдет в Кампоаморе. 24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го с австрийской командой ЛАСК.
Дождались! ? Мы уже в самолёте и готовы к взлёту. Выходим из зимней спячки! ? #Кампоамор2020?? pic.twitter.com/5bgdp4MPOg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 14, 2020
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