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«Выходим из зимней спячки». ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

09:02
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Футболисты ЦСКА отправились на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию, сообщил Twitter клуба.

Сбор пройдет в Кампоаморе. 24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го с австрийской командой ЛАСК.

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