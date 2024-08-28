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Сегодня, 05:31

Колосков: «Тюкавинозависимости у «Динамо» нет, но его голы нужны команде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у «Динамо» нет зависимости от нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавинозависимости у «Динамо» нет, но его голы нужны команде. Кончено, на фоне результативности в прошлом сезоне болельщики ждут от Тюкавина забитых мячей — это нормально.

Смазало ли «Динамо» начало чемпионата? Не могу сказать, что «Динамо» слабо стартовало. Бело-голубе идут в зоне лидеров, до первой строчки не такое уж и большое отставание. Думаю, Личка сделает выводы из поражения «Краснодару», и в следующем туре динамовцы реабилитируются», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-tyukavinozavisimoti-u-dinamo-net-no-ego-goly-nuzhny-komande/
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
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