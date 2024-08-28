Колосков: «Тюкавинозависимости у «Динамо» нет, но его голы нужны команде»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у «Динамо» нет зависимости от нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавинозависимости у «Динамо» нет, но его голы нужны команде. Кончено, на фоне результативности в прошлом сезоне болельщики ждут от Тюкавина забитых мячей — это нормально.

Смазало ли «Динамо» начало чемпионата? Не могу сказать, что «Динамо» слабо стартовало. Бело-голубе идут в зоне лидеров, до первой строчки не такое уж и большое отставание. Думаю, Личка сделает выводы из поражения «Краснодару», и в следующем туре динамовцы реабилитируются», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.