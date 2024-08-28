Сафонов: «Акрон» который выходил в РПЛ, был сильнее нынешней команды»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру махачкалинского «Динамо» и «Акрона» на старте сезона-2024/25 в РПЛ.

«Акрон» который выходил в РПЛ, был сильнее этой команды. В защите действуют безобразно. Играя на ноль, можно какие-то очки заработать, но они пропускают в каждом туре.

Махачкала бьётся, но где-то их судьи поддушили. Хотелось бы от них большего. У них нет нападающего забивного, сейчас взяли Агаларова. Если судейство их до конца не добьёт, то всё у них должно наладиться», – цитирует Metaratings.ru Сафонова.