Вратарь «Ростова» Одоевский поделился впечатлениями от работы с Кафановым

Вратарь «Ростова» Даниил Одоевский поделился впечатлениями от работы с тренером вратарей команды Виталием Кафановым.

«Как мне работается с Кафановым? Классно. Он серьезно относится к малейшим деталям. Я даже не задумывался, насколько маленьким. Предполагал, что они есть, но здесь пока ты каждую мелочь не отточишь, мы не закончим упражнение», — приводит «РБ Спорт» слова Одоевского.

«Ростов» арендовал Одоевского у «Зенита» до конца сезона-2024/25. 21-летний россиянин принял участие в 5 матчах южан, пропустил 7 голов и отыграл 1 встречу на ноль.