Илья Свинов: «У меня были варианты кроме «Балтики»

Голкипер «Балтики» Илья Свинов рассказал о вариантах продолжения карьеры минувшим летом.

«Другие варианты были. Куда-то я сам не захотел пойти, не хочу называть команду. Куда-то у меня уйти не получилось, хоть и был близок. Пригласила «Балтика», я знал, что в клубе хороший тренер по вратарям Глеб Пресняков, было интересно с ним поработать», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги Свинов провел 5 матчей за «Балтику», пропустил 6 мячей и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2026 года.