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Вратарь «Арсенала» Левашов спел гимн Тулы после победы над «Локомотивом»

00:16
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Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов после победы над «Локомотивом» в матче 19-го тура чемпионата России (4:0) спел гимн Тулы. Со строк изгимна игрок начал общение с работниками клубной пресс-службы.

— Можно сказать только одно, ребята: «Тула веками оружье ковала, стала похожа сама на ружь». Есть такая традиция перед Новым годом в Туле по четверке забивать, — сказал Левашов. — Все молодцы. Думаю, сегодня большой праздник в Туле. Уходим в отпуск с хорошим настроением. Всем спасибо.

Арсенал Т — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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