Вратарь «Арсенала» Левашов спел гимн Тулы после победы над «Локомотивом»
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Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов после победы над «Локомотивом» в матче 19-го тура чемпионата России (4:0) спел гимн Тулы. Со строк изгимна игрок начал общение с работниками клубной пресс-службы.
— Можно сказать только одно, ребята: «Тула веками оружье ковала, стала похожа сама на ружь». Есть такая традиция перед Новым годом в Туле по четверке забивать, — сказал Левашов. — Все молодцы. Думаю, сегодня большой праздник в Туле. Уходим в отпуск с хорошим настроением. Всем спасибо.
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