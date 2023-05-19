Воспитанник ЦСКА рассказал, как его обманывал тренер в США

18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей карьеры.

— Уровень команды в колледже Солт-Лейк-Сити, где я учился, меня устраивал. Но тренер — это катастрофа. Дэвис сразу меня обманул: перед подписанием контракта он пообещал, что поможет найти работу в кампусе, ведь денег у меня не было. А спустя некоторое время он в лицо сказал мне и моему единственному другу-бразильцу: «Я не буду вам помогать. Это ваши проблемы, что вы мне поверили».

Но это было только начало. Дэвис — мормон, и у нас в основе всегда выходили сплошь мормоны, даже если они не были лучшими на своих позициях. Бывало, тренер обещает одному игроку место в стартовом составе, а ставит другого.

Каждую тренировку Дэвис начинал с 20-минутной речи о том, как он нас любит, какая мы дружная семья. Ладно, если бы он произносил ее только перед началом сезона, но нет — перед каждым занятием. Причем на словах его любовь и ограничивалась: когда мы проигрывали, тренер обвинял в поражении футболистов, а за пределами базы даже не здоровался ни с кем из нас!