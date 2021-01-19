Воронин рассказал, о чем мечтал Клопп в 2003 году

Экс-капитан московского «Динамо», а ныне тренер команды Андрей Воронин в интервью «СЭ» отметил, что заслужил звание лучшего тренера. Ранее он вместе играли за «Майнц».

— Могли 20 лет назад, когда играли в «Майнце» вместе с Клоппом, представить, что он пойдет так далеко, выиграет Лигу чемпионов?

— Нет, конечно. Хотя потенциал был виден. Я знал, что у него была мечта тренировать в Англии. Когда уходил из «Майнца» в «Кельн» (2003 год — прим. К.А.), на прощание сказал Юргену: «Ты будешь тренировать сборную Германии». А он в ответ: «Я хочу в Англию». Чем мне нравится Клопп — он не приходил в готовые коллективы. Вместе со своим штабом строил команды. Гвардиола приходил в уже крутую «Барселону» с Иньестой, Хави, Месси. Потом пришел в «Баварию», которая была топовой. Потом в «МанСити», куда всадили миллиард евро. А Клопп «Майнц» выводил на новый уровень, в бундеслигу, в Дортмунде лепил коллектив из молодежи, в «Ливерпуле» тоже два с половиной года строил команду, после чего пришли результаты. Это говорит об уровне тренера, его футбольном интеллекте. Считаю, его заслуженно признают лучшим.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Воронина