Воронин - о Ракицком: "Зенит однозначно усилился"

Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" поделился своим мнением о переходе Ракицкого в "Зенит", интервью Самедова и судьбе Кокорина с Мамаевым.

– Переход Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит" – однозначно шаг вперед в его карьере или не все так однозначно?

– Скорее – второе.

– Почему?

– "Шахтер" – команда приличного уровня, с хорошим подбором исполнителей. Каждый год играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Ракицкий являлся основным игроком, лидером "горняков". Поэтому сейчас я не могу сказать, сделал ли он шаг вперед или нет. Что касается "Зенита", то питерцы однозначно усилились.

– По-вашему, в "Шахтере" Ракицкий постоянно бы выступал в ЛЧ, а в "Зените" – не факт?

– Нет, не думаю. В этом сезоне "Зенит" вряд ли упустит место в Лиге чемпионов. Скорее всего, питерцы вообще станут чемпионом России. После паузы продолжат набирать очки. Так что ЛЧ от Ярослава никуда не уйдет. Здесь нет ничего нового. Язык тот же. Адаптация пройдет очень быстро. Толя Тимощук ему всегда поможет.

– Сам Ракицкий признался, что многое ему уже приелось в чемпионате Украины…

– Ярослав никогда не играл ранее за пределами Украины, выступал только за "Шахтер". "Зенит" для него – новый вызов, коллектив, чемпионат. (Виталий Айрапетов)

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