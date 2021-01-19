Экс-капитан московского «Динамо», а ныне тренер бело-голубых Андрей Воронин в интервью «СЭ» отметил, что в команде не хватает жесткости. По его мнению, лидеры на поле имеют право высказывать недовольство в раздевалке.

— В «Динамо» Силкина вы вели за собой партнеров. Кто претендует на эту роль в нынешнем составе?

— Здесь вопрос не возраста. Это должно происходить естественным путем, быть в характере человека. Мне же никто не говорил, не назначал — я такой человек сам по себе. Сейчас мне этого немного не хватает в нынешней команде. Думаю, некоторые готовы, но по каким-то причинам пока не до конца получается. Мне бы хотелось больше эмоций в играх и на тренировках. Но заставить нельзя, должны сами созреть. Раньше таких лидеров было несколько в любой команде. В «Динамо» же не только я что-то говорил, но и Кураньи, и Семшов, каким бы спокойным он не казался со стороны, и другие ребята. Важно при этом что-то показывать на поле. Если показываешь, то имеешь право в раздевалке в том числе и пихануть. Это должно нормально восприниматься. Так было и так, думаю, всегда будет.

— У меня ощущение по осенним матчам, что больше всего в атакующей линии к этому расположен Шиманьски.

— У него есть это. Но иностранцы порой чувствуют себя все-таки чуть-чуть чужими, мол, местные тут решают. Хотя это неправильно. Если ты показываешь на поле, а Себа это делает, то имеешь право требовать. Да может любой: и Фомин, и Нойштедтер, и Ордец, и Евгеньев, и Паршивлюк. Они все отдаются на поле, никаких вопросов нет. Но все-таки в коллективе чуть перебор мягкости, на мой взгляд, иногда надо и матом сказать, и жестко.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Воронина