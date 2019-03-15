Вопрос об участии Лунева в матче со "Спартаком" должен решиться в субботу

Как стало известно "СЭ", завтра 27-летний вратарь "Зенита" Андрей Лунев пройдет в Москве обследование по поводу повреждения ноги, из-за которого он в четверг был заменен на 64-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:2). Команда из Санкт-Петербурга прибудет в столицу прямым рейсом из Испании сегодня поздно вечером.

Вопрос об участии голкипера в воскресной встрече 20-го тура РПЛ со "Спартаком" решится по результатам медосмотра.

Вместе с тем, 30-летний форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, пропустивший игру с испанцами, скорее всего, выйдет на матч с красно-белыми с первых минут. (Сергей Егоров, Вячеслав Короткин)

"Зенит" вылетел из Лиги Европы. И потерял Лунева?

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