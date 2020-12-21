Влашич рассказал, чему пытается учиться у Эджуке

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о том, что стал лучшим игроком года РПЛ по версии «СЭ».

— В чем конкретно хотели бы прибавить?

— Например, возьмем Эджуке. То, как Чидера идет в дриблинг, какой у него язык тела, как он пластично заваливает корпус, чтобы начать обводку. Часто у него спрашиваю: «Как ты так делаешь? Ты как будто танцуешь с мячом». Пытаюсь с ним разговаривать и перенимать эти качества.

Есть нападающие, которые у нас все время открываются за спину. Я в силу своих характеристик не так часто это делаю и скорее располагаюсь между линиями. Пытаюсь заимствовать этот компонент у форвардов — способность открыться в глубину.

Есть ребята с хорошим длинным пасом — это тоже немного не мое, стараюсь взять на вооружение и воплотить в жизнь. Словом, слежу за своими партнерами. Иногда остаемся после матчей, спрашиваю какие-то детали. Пытаюсь постоянно учиться у коллег.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Николой Влашичем читайте здесь.