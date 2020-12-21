Влашич оценил игру ЦСКА в Лиге Европы: «Должны были побеждать в 4 из 6 матчей»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который стал лучшим игроком года РПЛ по версии «СЭ», выразил мнение, что его команда могла лучше выступить в Лиге Европы.

— Как можете объяснить то, что у ЦСКА ни одной победы в Лиге Европы?

— Считаю, что мы были лучше, но не давались голы. В большинстве встреч, когда победить или вообще набрать очки не удавалось, доминировали. Давайте по порядку. В выездной игре с «Вольфсбергером» вели, потом пропустили с пенальти. В итоге ничья — 1:1. Следующий матч, с загребским «Динамо»: действовали с огромным преимуществом, но опять не взяли три очка. В Голландии «Фейеноорд» много нам забил и заслуженно выиграл. Однако, когда встречались с ним дома, ЦСКА имел колоссальное превосходство, но опять не смог реализовать его. Даже несмотря на то, что мы получили большинство после удаления у соперника. В ответной встрече с «Вольфсбергером» футболист соперника забил нам, как мне показалось, лучший гол в своей жизни. Пропустили первыми, пытались отыграться, но мяч в ворота не шел. То есть в четырех случаях из шести мы должны были побеждать.

— Неудача ЦСКА укладывается в канву выступлений всех российских команд — в 24 еврокубковых встречах лишь один выигрыш. Это реальный уровень РПЛ таков?

— Посмотрите, какие клубы попались «Краснодару»: «Севилья», «Челси» и «Ренн». Французов победили, но как можно играть против англичан и испанцев? Это очень сложно. Возьмем «Зенит» — против Петербурга выступала опытная дортмундская «Боруссия». Мне кажется, дома русские должны были брать три очка, но за счет опыта они достались немцам. Не сказал бы, что РПЛ слаба.

Я в сборной часто противостою футболистам топ-уровня и могу ответственно заявить, что иногда матчи в российской премьер-лиге намного сложнее. Здесь очень непросто, и для побед требуется потратить уйму энергии и усилий. Может быть, просто получился такой год. Надеюсь, следующий для всех нас станет лучше. РПЛ — боевая, видимо, просто не задался этот розыгрыш еврокубков.

(Артем Калинин)

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