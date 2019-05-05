Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов, возглавляющий "Зенит-2" - о том, что помогло главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку привести команду к победе в чемпионате России.

- В чем секрет успеха Семака?

- В основательности. Вот зашел я к нему на базе перед вылетом в Хабаровск. Сергей готовился к важнейшему матчу в Грозном, но мы сорок минут проговорили о том, как мне играть против хабаровского СКА! В какой-то момент заспорили, повысили голос, представляете?

- Чудеса.

- Причем прав-то оказался он! Особое внимание призывал обратить на "стандарты". В итоге в этом компоненте сопернику и уступили. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.