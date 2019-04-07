Владелец "Краснодара" Галицкий объяснил свое решение по Мамаеву

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий спустя несколько месяцев дал комментарий по поводу ситуации с футболистом Павлом Мамаевым. После того, как игрок попал в скандал из-за участия в двух драках в Москве, клубом было объявлено решение о расторжении контракта с ним.

По словам Галицкого, у него были свои причины, чтобы сделать такое заявление после того, как стало известно, что Мамаев арестован судом на два месяца. Футболист до сих пор находится в СИЗО, рассмотрением дела по существу займется Пресненский суд Москвы.

– У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами, - заявил Галицкий в интервью передаче "Русские норм!" на Youtube. Поэтому все, что мы можем сделать, – это молчать до того момента, пока не определит суд.

Также он подчеркнул, что не хотел бы никому пожелать находиться в тюрьме, кроме случаев тяжких преступлений.

- Наши отношения с Павлом – это наши отношения с Павлом. Но российская тюрьма – это не санаторий на берегу моря. Это достаточно сложное для человеческой жизни испытание, - продолжил Галицкий. - Я принял решение разорвать контракт, да. Почему? Я не буду комментировать, потому что никому, наверное, оказаться в тюрьме я бы не пожелал.

По мнению владельца "Краснодара", Мамаев уже извлек урок из этой ситуации, но попал в СИЗО из-за собственных поступков.

- Наверное, что-то в жизни он делал так, что это туда его привело, - заявил Галицкий. - И я думаю, что это для него тяжелый урок. Я думаю, что он уже понял, что это тяжело все.

Напомним, Мамаев 8 октября 2018 года вместе с Александром Кокориным и друзьями избили работника Первого канала Виталия Соловчука. Позже в одном из кафе Москвы они напали на чиновника минпромторга Дениса Пака. Против них выдвинуты обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". До 25 сентября оба футболиста останутся в СИЗО. В это время суд будет рассматривать их дело.