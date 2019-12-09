Виктор Гончаренко: «Мы еще пытаемся формировать психологию победителей, чтобы молодые ребята не боялись соперника»
22:09
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что красно-синие всегда пытаются играть с позиции силы. После 19 туров армейцы занимают четвертое место в РПЛ с 34 очками — столько же у «Ростова» и «Локомотива».
— Эту часть сезона мы провели стабильнее, чем прошлый. Может, ожидали большего. Может 2-3 очка недобрали. Мы еще пытаемся формировать психологию победителей, чтобы молодые ребята не боялись соперника. Всегда говорим, что хотим переиграть соперника. Всегда пытаемся играть с позиции силы, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
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