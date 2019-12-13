Виктор Гончаренко: «Когда на ногу падает молоток, даже эскимос начинает говорить по-русски»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко приоткрыл тайну, что он пишет в записках игрокам, которые обгонит футболистам по ходу матчей.

— Исходя из того, как я себя веду, то только мат и подбадривания. Только так и ничего иначе, — сказал Гончаренко в интервью Youtube-каналу армейцев.

Итальянский язык создан для оперы, французский — для любви, немецкий — для философии, но когда на ногу падает молоток, даже эскимос начинает говорить по-русски. Так что даже иностранцы понимают, что там написано.

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