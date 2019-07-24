Виктор Гончаренко: "ЦСКА подходит к игре с "Локо" в хорошем настроении"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России против "Локомотива". Игра состоится 28 июля.

– О любом матче – неудачном, как с "Крыльями Советов", или удачном, как с "Оренбургом", – спортсменам свойственно со временем забывать: какие-то эмоции сохраняются, но в основном ты думаешь уже о следующем поединке, – цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. – Сейчас настроение боевое, мы в хорошем состоянии подходим к игре с железнодорожниками. Важно не то, что за спиной, а то, что впереди. Если говорить о "Локомотиве", самый большой плюс этой команды – тот, что долгое время был у нас: опыт и сыгранность.

Соперник знает, что делать на поле, может сыграть с двумя нападающими или благодаря присутствию братьев Миранчуков варьировать игру на флангах, действовать в быстрых атаках и оказывать давление на оппонентов при стандартах. Нам предстоит непростой матч, а его исход будет больше зависеть не от "Локомотива", а от нас самих, нашего желания. Если все увидят на поле молодую, задорную команду, это нам очень поможет.