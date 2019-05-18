Виктор Гончаренко: "ЦСКА должен вернуть уверенность в себе"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 29-го тура премьер-лиги против "Ахмата" заявил, что его команда должна вернуть уверенность в себе.

- Сейчас на нас влияют и мотивация, и давление, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Надеюсь, мы справимся с ситуацией при помощи болельщиков. Мы должны быть сильными и пройти путь трудностей, чтобы стать лучше. Если идет потеря уверенности, ты начинаешь прижиматься и менее остро атаковать. Нам важно вернуть уверенность в своих силах. Мы должны не сомневаться в себе.

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