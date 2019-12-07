Виктор Гончаренко: «ЦСКА был чуть ближе к победе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Моментами выглядели очень хорошо в обороне и в атаке, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч ТВ». -Наверное, по тому, как ситуация развивалась, мы были ближе к победе. Может ни мы, ни «Краснодар», достаточно опасных моментов не создали, но напряжение достаточно сильное было.

Нужно понять, что «Краснодар» дома проигрывает. Они не могут себе позволить. Они пытались развернуть ход матча в свою сторону. Не могу сказать, что мы им это позволили. Это футбол. С пенальти и отсутствием моментов. Мы были чуть ближе к победе.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр