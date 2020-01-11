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Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают «Рубин»

12:33
Виталий Денисов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Виталий Денисов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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«Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Виталий Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за команду 8 матчей в премьер-лиге и 1 матч — в Кубке России.

29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон также покидает казанскую команду. Футбольные клубы «Рубин» и «Ростов», которому принадлежит форвард, достигли договоренности о прекращении срока аренды.

Видар Кьяртанссон пришел в «Рубин» в июле 2019 года, сыграл за команду 16 матчей в премьер-лиге и 1 — в Кубке страны, отметился одним голом и одной голевой передачей.

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/vidar-kyartansson-i-vitaliy-denisov-pokidayut-rubin

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