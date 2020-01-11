Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают «Рубин»
12:33
«Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Виталий Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за команду 8 матчей в премьер-лиге и 1 матч — в Кубке России.
29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон также покидает казанскую команду. Футбольные клубы «Рубин» и «Ростов», которому принадлежит форвард, достигли договоренности о прекращении срока аренды.
Видар Кьяртанссон пришел в «Рубин» в июле 2019 года, сыграл за команду 16 матчей в премьер-лиге и 1 — в Кубке страны, отметился одним голом и одной голевой передачей.
Дополнительная информация
https://rubin-kazan.ru/posts/vidar-kyartansson-i-vitaliy-denisov-pokidayut-rubin
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...