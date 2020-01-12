Веретенников вошел в штаб Слуцкого в «Рубине»

В тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине» вошел Олег Веретенников, сообщает официальный сайт казанцев.

В 2018 году бывший игрок «Ротора» стал в клубе из Волгограда тренером-селекционером, а в 2019 году возглавил вторую команду. Однако в декабре 2019 года стало изветсно, что специалист покинул свой пост по собственному желанию.

Слуцкий стал главным тренером «Рубина» также в декабре 2019-го, подписав с казанским клубом 5-летний контракт.

Веретенников — лучший бомбардир в истории высшего дивизиона чемпионата России (143 гола), член Клуба 100 российских бомбардиров (2-е место) и Клуба Григория Федотова (5-е место). Обладатель многих бомбардирских рекордов отечественного футбола (в том числе по количеству голов за одну команду, по количеству голов за один сезон). Лучший бомбардир чемпионата России в сезонах 1995, 1997 и 1998 годов.