ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление ЦСКА

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что госкорпорация ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативную деятельность менеджмента футбольного клуба ЦСКА.

— За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошел через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба, — написал Орешкин в Facebook. — Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ЦСКА, клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам сезона-2019/20 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развитию, очевидно, два этих спортивных сценария — это два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и, соответственно, его финансовой устойчивости. В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния, и, соответственно, повышение качества активов ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление клубом, акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой. Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов.

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