Васютин тренируется с "Зенитом"

Новичок "Зенита", голкипер Александр Васютин тренируется в основной группе перед матчем 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

Напомним, о переходе 24-летнего вратаря в петербургский клуб из норвежского "Сарпсборга" было объявлено во вторник, 23 июля. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.

Васютин – воспитанник сине-бело-голубых, в мае 2013-го он дебютировал в официальном матче за молодежный состав "Зенита". (Егор Бычков)

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