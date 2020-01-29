Васин вернулся к тренировкам в общей группе
29 января 2020, 23:10
Защитник ЦСКА Виктор Васин сегодня работал в общей группе на тренировке в Испании, сообщает официальный сайт клуба. На первом сборе он тренировался по индивидуальной программе.
??? Сегодня вместе со всеми в общей группе работал сегодня защитник Виктор Васин ? #усиление https://t.co/qZQq0MuXVQ pic.twitter.com/NNTR9LXcon— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 29, 2020
31-летний защитник в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-kampoamore-den-pervyy-2/
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