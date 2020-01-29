Васин вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник ЦСКА Виктор Васин сегодня работал в общей группе на тренировке в Испании, сообщает официальный сайт клуба. На первом сборе он тренировался по индивидуальной программе.

??? Сегодня вместе со всеми в общей группе работал сегодня защитник Виктор Васин ? #усиление https://t.co/qZQq0MuXVQ pic.twitter.com/NNTR9LXcon — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 29, 2020

31-летний защитник в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.