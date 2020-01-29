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Васин вернулся к тренировкам в общей группе

29 января 2020, 23:10
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Защитник ЦСКА Виктор Васин сегодня работал в общей группе на тренировке в Испании, сообщает официальный сайт клуба. На первом сборе он тренировался по индивидуальной программе.

31-летний защитник в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vtoroy-sbor-v-kampoamore-den-pervyy-2/

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