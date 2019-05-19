Василий Кикнадзе: "Жест Страндберга не видел. А удар локтем был"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
Когда норвежский защитник покидал поле, он показал жест, которым обычно изображают деньги.
– Видели момент, когда Страндберга удалили, и он, уходя, показал жест?
– Момент не видел. Не обратил на это внимание.
– С удалением согласны?
– Удар локтем был. Это судейское решение. Конкретные вопросы судьям надо задавать. (Арман Мкртчян)
Страдберг показал жест о предвзятости арбитра после удаления. Видео
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