Шмаров: «Тяжело бороться с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Тяжело бороться с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром». Все будет решаться в очных встречах. Как говорил Николай Петрович Старостин: «Чемпионом становится тот, кто не теряет очки со слабыми». В «Спартаке» новый тренер, посмотрим, желаю удачи.
Конечно, «Зениту» навяжут борьбу. Еще можно добавить ЦСКА и «Локомотив», — цитирует Metaratings.ru Шмарова.
В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
|0
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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