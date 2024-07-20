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Шмаров: «Тяжело бороться с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Тяжело бороться с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром». Все будет решаться в очных встречах. Как говорил Николай Петрович Старостин: «Чемпионом становится тот, кто не теряет очки со слабыми». В «Спартаке» новый тренер, посмотрим, желаю удачи.

Конечно, «Зениту» навяжут борьбу. Еще можно добавить ЦСКА и «Локомотив», — цитирует Metaratings.ru Шмарова.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Шмаров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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