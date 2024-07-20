Радченко: «Будет интересно посмотреть на «Локомотив» без ключевых игроков»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, на какую из команд РПЛ будет наиболее интересно посмотреть в новом сезоне.

«Думаю, начала сезона ждут не только болельщики, но и руководители клубов, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся команды, и будет видно, нужно ли еще усиление каких-то позиций. Ведь трансферное окно открыто.

Наверное, на «Динамо» в меньшей степени будет интересно посмотреть, потому что мы знаем, как Личка строит игру, по какой схеме играет, и, наверное, кардинально он ничего менять не будет. Что касается «Локомотива», то будет интересно посмотреть на команду без ключевых игроков. Но я уверен, что Михаил Галактионов умеет работать и с молодыми футболистами, самое главное, что клуб ему доверяет. У «Спартака» новый тренер, опять текучка, будет интересно, что у красно-белых по составу и по игре. Пока ничего не понятно. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Пока сложно что-то прогнозировать, надо посмотреть на первые два-три тура», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.