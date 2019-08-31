Валерий Карпин: «Спасение Чернова? «Ростов» мог 5 голов забивать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в матче 8-го тура чемпионата России над «Локомотивом» (2:1) заявил, что его команде помогла не только удача.

— Нам очень повезло? Не согласен, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». - У нас тоже были моменты, могли спокойно забивать 5 голов. В спасении Чернова нам действительно сопутствовала удача, но и у нас Шомуродов не попал почти в пустые ворота. Можно сказать, что это матч неиспользованных возможностей.

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