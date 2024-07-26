Гладилин: «Если Барко будет делать результат, 14 миллионов евро за него — это нормальная цена»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в стан красно-белых.

«В «Спартаке» были футболисты дороже Барко. Вспомните Тиля, за Угальде тоже заплатили 13 миллионов евро. Если Барко будет делать результат, 14 миллионов евро за него — это нормальная цена. Потом продадут. Тепер можно со Станковича спрашивать за результат. Все равно первый круг — это будет становление команды. Барко — хорошее приобретение», — цитиурет «РБ Спорт» Гладилина.

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Контракт рассчитан на три года.