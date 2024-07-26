Булыкин: «Такой опытный игрок, как Марио Фернандес, необходим для баланса»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что защитник Марио Фернандес, покинувший «Зенит» свободным агентом, может пригодиться другим клубам.

«Кому-то он пригодится. Он был футболистом высокого уровня, играл в сборной и выступал многие годы на хорошем уровне. Последнее время были недопонимания с ЦСКА, «Зенитом». Туда он пришел не в лучшей форме. Он так и не смог ее набрать. В «Зените» сложно бороться за место в основном составе. Там каждый футболист должен показывать класс не только в игре, но и на каждой тренировке.

В другой команде у него может получиться. «Химки» набирают старичков. Учитывая, где возрастные футболисты, то там он может быть полезен. Понятно, что у молодежи больше мотивации, у них голодные глаза до футбола. Такой опытный, как Фернандес, необходим для баланса. Он может передать его молодым ребятам. Есть клубы, которые бы могли переговорить с Фернандесом, но нам неизвестна финансовая сторона», — цитирует Legalbet Булыкина.