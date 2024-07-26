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Булыкин: «Такой опытный игрок, как Марио Фернандес, необходим для баланса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что защитник Марио Фернандес, покинувший «Зенит» свободным агентом, может пригодиться другим клубам.

«Кому-то он пригодится. Он был футболистом высокого уровня, играл в сборной и выступал многие годы на хорошем уровне. Последнее время были недопонимания с ЦСКА, «Зенитом». Туда он пришел не в лучшей форме. Он так и не смог ее набрать. В «Зените» сложно бороться за место в основном составе. Там каждый футболист должен показывать класс не только в игре, но и на каждой тренировке.

В другой команде у него может получиться. «Химки» набирают старичков. Учитывая, где возрастные футболисты, то там он может быть полезен. Понятно, что у молодежи больше мотивации, у них голодные глаза до футбола. Такой опытный, как Фернандес, необходим для баланса. Он может передать его молодым ребятам. Есть клубы, которые бы могли переговорить с Фернандесом, но нам неизвестна финансовая сторона», — цитирует Legalbet Булыкина.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
Марио Фернандес
Футбол
ФК Химки
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
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5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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