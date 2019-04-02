Валерий Газзаев: "Уфа" сражалась до самого конца и была вознаграждена за старания"

Бывший главный тренер ЦСКА, четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев – о том, почему армейцы упустили победу в матче с "Уфой" (2:2).

– Конечно, в этом матче ЦСКА должен был выигрывать со счетом 3:0, а не заканчивать встречу вничью – 2:2, – начал Газзаев.

– Что же произошло в концовке?

– Потеря концентрации. В таких матчах нужно играть до конца, сохранять мобильность, внимание вплоть до последних секунд. А здесь получилось, что сначала пропустили на 87-й минуте. Уже серьезный звонок. Надо было сделать выводы. А в итоге получилось, что в эпизоде со вторым пропущенным голом троих игроков "Уфы" оставили на дальней штанге! Как такое возможно? Ведь на установке всегда четко разбирается, кто с кем должен играть на "стандартах". Буквально пофамильно разбирается та или иная ситуация кто с кем играет при угловом, штрафном и так далее. А что получилось тут? Три игрока гостей против одного футболиста ЦСКА. Уму непостижимо. И потом – нужно было учитывать один момент.

– Какой?

– В "Уфе"сменился тренер. Это, как правило, приводит к эмоциональном подьему футболистов. Поэтому "Уфа" сражалась до самого конца, была вознаграждена за старания. Вспомните, что произошло после первого гола? Игроки гостей без эмоций побежали ставить мяч на центр. Чувствовалось, что они получили заряд уверенности. А вот армейцы как-то растерялись, где-то оказались не готовы к таком повороту… (Виталий Айрапетов)

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