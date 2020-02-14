Вадим Васильев допускает, что Кокорин еще сможет заиграть в сильном чемпионате

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев допустил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин еще сохранил шансы заиграть в сильном чемпионате. Форвард в сентябре прошлого года вышел на свободу после тюремного срока за две драки в центре Москвы. Этой зимой «Зенит» планирует отдать его в аренду в «Сочи», сделка должна быть оформлена в ближайшее время.

— Все будет зависеть от того, сможет ли он переформатироваться после такого тяжелого периода в жизни и вновь двигаться вперед, — приводят «Известия» слова Васильева о Кокорине.

— Вспоминают ли о Кокорине в Европе как о потенциальном игроке сильного клуба?

— К сожалению, в последнее время о нем вспоминают лишь в контексте истории с тюремным сроком. Но лично я бы не ставил на нем крест как на игроке, способном уехать в сильный чемпионат.