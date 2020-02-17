Вадим Карпов: «Надо будет попробовать отомстить «Зениту» в сезоне»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился впечатлениями от третьего зимнего сбора команды. По словам игрока, футболисты готовы к возобновлению сезона на 70-80 процентов.

— Когда мы работали в режиме двух тренировок в день, ощущалась усталость, — цитирует официальный сайт ЦСКА Карпова. — Третий сбор чуть более легкий, а вот первый и второй дались нам непросто, было тяжеловато. Процентов на 70-80 мы уже готовы, и наше состояние улучшается с каждым днем. В товарищеских матчах почти все играют уже по 90 минут, но, если честно, то, на какое время тебя хватит, зависит еще и от соперника. Пока что больше всего я устал во время игры с «Зенитом». Первый тайм был сравнительно легким, потом питерцы сделали замены и поменяли схему, начали прессинговать нас, и стало тяжело. Конечно, расстроились, что проиграли, надо будет попробовать отомстить им в сезоне (улыбается). Все мысли сейчас только о подготовке к официальным матчам, нам нужно хорошо завершить сборы, чтобы побеждать в каждой игре.

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче 9 февраля со счетом 3:2.