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Вадим Евсеев: «Все ждали этого дня. Вомбергар наконец забил»

02:53
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 17-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1) отметил Андреса Вомбергара, который принес команде из Башкортостана вничью. Ранее специалист вступал в конфликт с местным журналистом, который все время спрашивал о форварде.

— Все ждали этого дня, — цитирует Rusfootball Евсеева. — Вомбергар наконец забил головой. За счет этой игры его и брали в «Уфу». Очень рад, что он помог, выйдя на замену. Не только он, но и Козлов с Гиоргобиани. Забил очень качественный мяч в сложных погодных условиях, очень хорошо себя проявил.

Я задержу вас на минутку. Мы говорили на установке с ребятами, что надо порадовать болельщиков, давно не выигрывали. У нас это не получилось. Мы хотели, пытались. Где-то нам не везёт, но мы рук опускать не будем, будем стараться радовать болельщиков и вас. Получится ли, зависит от нас — игроков, тренерского штаба.

Уфа — Сочи

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