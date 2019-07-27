Вадим Евсеев: "Нам уже вторую игру забивают дальними ударами"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал в интервью GorObzor победу над "Крыльями Советов" (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России. Эта победа стала первой для уфимцев в сезоне.

– Насколько сильно помог команде выход Беленова? Показалось, что игроки намного увереннее стали играть в обороне.

– Вопрос не совсем тактичный. Результат мог быть другой, если бы в конце забили. Для обороны он был в помощь, на выходах взял все верховые мячи. Но нам уже вторую игру забивают дальними ударами. Соболеву дали развернуться, и он начал атаку.

– В одном из моментов, когда Соболев накричал на линейного арбитра. Вы долго о чем-то говорили с главным судьей. Он даже к вам подошел. О чем была речь?

– Зачем мне в прессу выносить то, о чем мы говорили? Состоялся разговор, все нормально.