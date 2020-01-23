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В «Зените» доверяют Семаку и предложат ему новый контракт

15:13
Сергей Семак. Фото Reuters
Сергей Семак. Фото Reuters
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что совет полностью доверяет главному тренеру команды Сергею Семаку. Было принято решение продлить контракт со специалистом.

— Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято, — цитируют «РИА Новости» Илюхину.

Напомним, что Семак возглавил клуб в мае 2018 года, под его руководством команда выиграла чемпионат России сезона-2018/19. В этом сезоне петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя на 10 очков.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200123/1563785222.html

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