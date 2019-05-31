В тройке Акинфеева Мариу Фернандес, Влашич и Азмун

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" набрал 182 балла.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своей тройке отметил защитника армейского клуба Мариу Фернандеса, хавбека Николу Влашича и форварда "Зенита" Сердара Азмуна, который занял итоговое второе место в голосовании.
Дзюба - лучший по версии футболистов! //
Интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае
Загрузка...