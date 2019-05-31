15:50 | Футбол — РПЛ

В тройке Акинфеева Мариу Фернандес, Влашич и Азмун

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По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" набрал 182 балла.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своей тройке отметил защитника армейского клуба Мариу Фернандеса, хавбека Николу Влашича и форварда "Зенита" Сердара Азмуна, который занял итоговое второе место в голосовании.

Дзюба - лучший по версии футболистов! //
Интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае

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