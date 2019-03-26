В СПЧ планируют в апреле посетить Мамаева и Кокорина в СИЗО

Член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил о намерении в апреле посетить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина​ в СИЗО.

- Я надеюсь, что в апреле нам удастся их (Мамаева и Кокорина - ред.) навестить. Потому что в отличие от ОНК мы не имеет права их посещать по собственному желанию, мы должны согласовывать это со ФСИН России, - цитирует "РИА Новости" Бабушкина.

Напомним, футболисты по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов.