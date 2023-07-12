В «Ростове» отказались комментировать слухи о переходе в клуб иранского форварда Мохеби
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин не стал комментировать информацию о возможном переходе иранского нападающего Мохаммада Мохеби в российский клуб.
5 июля агент Мохеби заявлял, что футболист подпишет контракт с ростовчанами на следующей неделе.
«Мохеби — уже игрок «Ростова»? Это вам к иранским СМИ надо. Пока не готов комментировать», — сказал Рыскин «СЭ».
Мохеби принадлежит португальской «Санта-Кларе». В сезоне-2022/23 он выступал за «Эстегляль» на правах аренды, форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.
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|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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9
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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16
|Балтика
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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