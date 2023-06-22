В РФС сообщили о воодушевлении после выступлений представителей ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с представителями ФИФА и УЕФА.

«Итоге после конференции? С представителями ФИФА и УЕФА пообщались прекрасно. ВСе вопросы после исполкома. Воодушевила ли речь их? Конечно!» — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее представитель УЕФА Йозеф Климент высказал мнение о том, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.