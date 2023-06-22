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Сегодня, 13:06

Ерохин рассказал, как прошел его отпуск

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как прошел отпуск и признался, что с нетерпением ждет завтрашнюю тренировку.

— Как прошел ваш отпуск?

— Проводил время с семьей. Там была культурная программа. Отдохнули на море с ребенком. Провели его замечательно. Сейчас с новыми эмоциями, новыми силами к новому сезону.

— Подготовка будет насыщенная, серьезные команды приезжают. Как вам такой формат подготовки к сезону?

— Я думаю, что для игроков это будет очень интересно. Мы и с «Фенербахче» и с «Црвеной Звездой» встречались. Исходя из тех матчей, это очень интересные, серьезные соперники. Для болельщиков это отличный повод прийти на стадион, посмотреть и на игру «Зенита», и на приезжие команды.

— Не тяжело?

— Не такой большой перерыв был, чтобы сильно растерять форму. Тем более мы все занимались, тренировались, поддерживали форму. Думаю, что тренерский штаб подберет подготовку так, чтобы в сжатые сроки все восстановили кондиции и готовились к матчам Суперкубка.

— Психологически успели отдохнуть от футбола?

— Да, честно, переключился. Сейчас уже ждем с нетерпением завтрашнюю тренировку.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Александр Ерохин
ФК Зенит
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Спартак

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П
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Зенит

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Спартак

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