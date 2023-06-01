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Сегодня, 19:53

В «Оренбурге» анонсировали подписание аргентинца Муро

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта с полузащитником «Химнасии» Томасом Муро.

«Еще не подписали, общаемся. Переговоры сейчас на завершающей стадии. Какого срока соглашения хотим достичь? Пока открытый вопрос», — сказал Андреев «СЭ».

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, оренбуржцы приобретут 50% прав на Муро. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец сыграл за «Химнасию» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.

(Валерия Яшвили)

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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