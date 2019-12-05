В «Краснодаре» объяснили, почему болельщики ЦСКА не получили бесплатные билеты
12:45
Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян сообщил, что ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч 19-го тура. Встреча между командами пройдет в Краснодаре 7 декабря.
— Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги, — написал Фундукян в Twitter.
Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги.— Арам Фундукян (@fundukyan) December 5, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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