В «Краснодаре» объяснили, почему болельщики ЦСКА не получили бесплатные билеты

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян сообщил, что ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч 19-го тура. Встреча между командами пройдет в Краснодаре 7 декабря.

— Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги, — написал Фундукян в Twitter.